نجمة بوليوود المحبوبة “نيها بهاسين” في أبوظبي للاحتفال ب (ديوالي)

دعا “المول” في المركز التجاري العالمي بمدينة أبوظبي جميع المقيمين والسائحين في الإمارات للاحتفال بمهرجان الأضواء (ديوالي) مع نجمة بوليوود المحبوبة “نيها بهاسين”، حيث يقدم المول للجميع احتفالاً مبهراً مليء بالبهجة والألوان على الطراز الهندي الأصيل.

وخلال أجواء احتفالية وترفيهية رائعة، سيقوم المول يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر بتقديم مجموعة من العروض واللوحات الاستعراضية المستوحاة من أفلام بوليوود المحببة لدى الجميع تتضمن الرقصات الهندية بما في ذلك كاثاك، بهارات نتيام، بهانغرا، دانديا، ولافني، والتي سيراها الزوار لأول مرة في المول.

كما أن عشاق مشاهير بوليوود على موعد مع مفاجأة رائعة، حيث ستغني النجمة المتألقة نيها بهاسين باقة من أشهر أغاني البوب التي تميزت بها مع لوحات راقصة في المول، كما ستقابل محبيها في أبوظبي وتحتفل معهم بمهرجان الأضواء (ديوالي).

يذكر أن نيها بهاسين مغنية هندية معروفة بأغاني البوب الهندية، بالإضافة إلى أنها سجلت أغاني بالعديد من اللغات الهندية بما في ذلك التيلجو والتاميلية والبنجابية والمهاراتية. وبدأت نيها حياتها المهنية في عام 2002 كعضو في مجموعة البوب الهندية الناجحة “فيفا” حيث تعتبر هذه الفرقة هي الأولى من الفتيات في الهند التي نجحت في في كتاب ليمكا لسجلات الأغاني كونها الفرقة الأولى التي حضر أولى حفلاتها أكثر من 500,000 شخص.

وفي هذه المناسبة قال ياسر المرزوقي، المدير العام في المركز التجاري العالمي أبوظبي: “نتطلع بحماسة لاستضافة حدث رائع آخر نحتفل فيه بمناسبة مميزة مع جميع زوارنا.

ولدينا في المول بالمركز التجاري العالمي أبوظبي أجندة فعاليات متنوعة نخطط لها بحكمة لتلبية أذواق جميع زوارنا من جميع الجنسيات والأعمار، مما يسمح لنا بتقديم عروض فريدة من نوعها بالإضافة إلى تجربة تسوق متميزة تمزج بين الريادة والترفيه لجميع الزوار على مدار العام.”

وبالإضافة إلى عروض بوليوود المذهلة، سيشارك زوار المول بورشات عمل فن الرانغولي على إيقاع الأغاني الهندية على مدار اليوم في أجواء احتفاليه استثنائية.