بالفيديو هالة سرحان: التلفزيون سيموت وسعد لمجرد نموذج

قالت الإعلامية “هالة سرحان” إن التلفزيون سيموت قريبا ولن يبقى له أثر، بسبب غزو وسائل الاتصال من هواتف وحواسيب، مشيرة إلى أن الشباب في الوقت الحالي بات يقضي وقته على الانترنيت ويتابع البرامج وكل شيء عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

واستحضرت “سرحان” خلال فعاليات مؤتمر سايفاي أفريقيا 2018، الذي نظم مؤخرا بالمغرب، نموذج الفنان المغربي “سعد لمجرد” الذي حقق أرقاما قياسية “لوحده”، عبر مختلف أعماله التي توجد على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، حيث تجاوزت أغنيته الشهيرة “أنت معلم” أزيد من 600 مليون مشاهدة، مؤكدة أن البقاء سيكون للانترنيت كما أن بعض الحلول تأتي عبره، تماما كما حدث في قضية لاعب ليفربول “محمد صلاح” خلال أزمة الإعلان الشهيرة، عندما تم حلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستشهدت الإعلامية المصرية خلال مداخلتها بالمناسبة، بمقولة العالم “ستيفن هوكينج” الذي قال: “الذكاء الاصطناعي أخطر على البشرية من القنبلة الذرية، وأنه قد يكون أسوأ ما حدث في تاريخ البشرية، وربما أفضلها أيضًا إلا إذا تحكمنا وواجهنا المخاطر المتوقعة.”