بالفيديو ..هاني سلامة يعلن عن حسابه الرسمي على الفيس بوك من روسيا

قام النجم هاني سلامة، ومع بداية العام الجديد 2018، بتدشين أول صفحة رسمية له عبر الفيس بوك من روسيا. مؤكداً أن هذه الصفحة هي الوحيدة والرسمية له.

وعمد هاني إلى نشر فيديو له من روسيا أثناء تصوير مسلسله الجديد “فوق السحاب” المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2018، بعدما عاد أمس مع فريق العمل لاستكمال التصوير في القاهرة بالفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه ولأول مرة ينشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه انتهى من تصوير مشاهده في روسيا في ظل البرودة الشديدة، متمنياً أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور، وأن ويكون عام 2018 سعيداً للجميع “.

هذا ويعدُّ مسلسل “فوق السحاب” أول عمل درامي في تاريخ الدراما المصرية يتمّ تصويره في روسيا. بالإضافة إلى أنه من المقرر السفر للعديد من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة.

والمسلسل من بطولة النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج “سنرجي” لمالكها تامر مرسي.