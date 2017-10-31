هاني متواسي يتحول إلى الرجل الآلي!

يتجه الفنان هاني متواسي إلى نوع وأسلوب جديدين من الأغاني. فبعد نجاح أغنيته “إسمي العزالي ” والتي من خلالها طرح قضية مجتمعية حول الشباب العزاب، وكيف يعيش تحت ضغوط الأهل والمجتمع من حوله، التي تجبره على الزواج بالطريقة التقليدية، دون إحترام رأيه والأسباب التي تمنعه من ذلك، حيث تغيرت مفاهيم الزواج لدى شباب الجيل، وطبيعة العلاقة الزوجية بين الرجل والمراة، يطرح الفنان هاني متواسي قضية مجتمعية توعوية جديدة تمس الشباب في طبيعة عملهم خلال أغنيته الجديدة “الرجل الآلي”، من كلمات زيد حمارنة ومطيع سنونو وألحان متواسي نفسه وتوزيع IMMORTAL.

يوجه متواسي من خلال “الرجل الآلي” رسالة لجميع العاملين في تحقيق حلمهم والابتعاد عن الحياة الروتينية تحت سقف الرأسمالية و التي وصف بها حالة الموظف بالرجل الآلي.

وتقول كلمات الأغنية

أنا نفس اليوم كل اليوم… عالساعة والدوام

طيب بعدين! أهلين… درج اتعشى ونام

نفس اليوم وكل يوم عالساعة والدوام

ولسا عالدين! صحتين… ولا نص خطوة لقدام

ففي النظر إلى كلمات الأغنية نجد أن هذه قضية يجب الوقوف عندها وإيجاد حلول لها. بالفعل العامل لا يتطور طوال مدة عمله من اجل تحقيق لقمة العيش دون النظر إلى طموحه وابداعته التي تدفن من قبل أصحاب العمل. ولكن ما الحل؟

في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة، هل الحل أن تؤمن لقمة العيش وتعيش كالرجل الآلي أم تحقق حلمك وتصبح مثالاً يحتذى به؟

أغاني متواسي التي تلامس مشاعر العديد من الأشخاص، وأغنية “الرجل الآلي” حصلت على 130 الف مشاهدة خلال أسبوع فقط.

لمشاهدة أغنية “الرجل الآلي” يُرجى الضغط على الرابط التالي: