بالفيديو هاني مهنا يهاجم لجنة تحكيم ذا فويس ويصف اختيارهم بالعشوائي

قال الموسيقار المصري “هاني مهنا”، إن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس ليست لديها خبرة اختيار المنطقة الجمالية للصوت، وإذا ما كان الصوت خارجا من تجويف مضبوط” ومن نفس صحيح أو غيرها من الأمور المرتبطة بجودة الصوت، وأردف أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم يبقى عشوائيا وعاطفيا في بعض الأحيان إما لاعتبار الجنسية أو لاعتبارات أخرى.

وأكد “مهنا” في تصريح صحفي، أن بعض الأصوات ظلمت في البرنامج، حيث تكون لديها قدرة على تطوير موهبتها وإمكانياتها بالعمل، إلا أنها تغادر البرنامج، مقابل مشاركين آخرين يكونون أكثر حظا، مضيفا أن العملية هي في الأصل عملية تجارية، حيث أن البرنامج قائم على نسبة التصويت وعلى الفنانين المشهورين الذين يتم اختيارهم ضمن لجنة التحكيم لاستقطاب جمهورهم ومتابعيهم.

مقابل ذلك، أثنى الفنان المصري على برنامج ذا فويس الفرنسي، مشيرا إلى أن هناك أصوات قوية ونجوم حقيقيين، وأن لجنة التحكيم تتألف من فنانين نجوم لم يتم اختيارهم على نفس ضوابط ذا فويس العربي، في إشارة إلى احترافيتهم ودراستهم الفن.