المتألقة هبة طوجي تستعد لإبهار الصينيين بعد سِحرها الأوروبيين

تستعد النجمة اللبنانية هبة طوجي، بعد موسم حافل بالعروضات المسرحية والحفلات الغنائية الضخمة هذا العام، لحفل ضخم في الصين، حيث ستقدم واحداً من أكبر العروض المسرحية والغنائية على الإطلاق.

وقد سبق لـ هبة أن سحرت الجمهور الفرنسي والأوروبي ضمن عروض “نوتر دام دو باري” التي جالت بها على مناطق عدّة في فرنسا ودول أخرى مثل سويسرا وتايوان ولبنان من بينها، التي قدمتها ضمن إطار مهرجانات جونيه الدولية على مدى أربعة عروض مدهشة.

علماً أنّ طوجي قد أحيت حفلاً تاريخياً ضمن مهرجان الأرز الدولي مع المؤلف الموسيقي ومنتج أعمالها الفنية، أسامه الرحباني.

صيف هبة المتألق شهد أيضاً حفلات متميزة أخرى لها منها، افتتاح مهرجانات زحلة الدولية، وحفل منطقة الحدت ومهرجان الأضحى في بيروت.

ومن بيروت سافرت هبة إلى الصين وتحديداً إلى مدينة شنغهاي مع 4 مغنيين فرنسيين لتقديم حفلات غنائية ضخمة ذات مستوى عالمي.

فمن مسرح Shanghai Culture Square Theatre، الذي يعتبر من أكبر المسارح وأعرقها في الصين والعالم، ستقدم هبة لجمهور عريض أغان طبعت الثقافة والمسرح الفرنسي من أعمال كـ”نوتر دام دو باري”، “البؤساء” ، “ستار مانيا” ، “روميو وجوليت”، بالإضافة إلى رائعة “لا بداية ولا نهاية” التي ستقدمها هبة بصوتها وباللغتين العربية والفرنسية.

وستستأنف هبة بعد رحلتها إلى الصين، عروض “نوتر دام دو باري” في كل من فرنسا وتحديداً على مسرح قصر المؤتمرات في باريس. كما تجول على بلجيكا لتحط رحالها لاحقاً في الكرملين وسان بيترسبورغ في روسيا، لتختتم العروض في جولة كندية تستمر أربعة أشهر.