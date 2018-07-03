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هدى سعد تختتم ليلة الموسيقى في دورتها الأولى بمنتجع مازاغان بالمغرب

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يوليو ٣ ,٢٠١٨

تخليدا لليوم العالمي للموسيقى وتكريما للأغنية وللفنانين المغاربة، أسدل الستار بمنتجع مازاغان بالجديدة (جنوب الدار البيضاء بالمغرب)، على الدورة الأولى من تظاهر ليلة الموسيقى التي عرفت حضور مجموعة من الفنانين من مختلف الألوان الموسيقية، في مقدمتهم الفنانة “هدى سعد”، إلى جانب رائد الأغنية الشعبية في المغرب النجم “حجيب”، كما عرفت  ليلة الموسيقى تكريم بطلة سباق السيارات المغربية “هند أبا تراب” على عطائها في مجال ظل حكرا على الرجل لما يحمله من مغامرات وصعوبات.

وأدت الفنانة “هدى سعد” باقة من أغانيها الشهيرة منها: “ثلاث دقات”، “شاب الراس”، “سهر الليالي”، “بغيتو ولا كرهتو”…

يذكر أن الاحتفال بعيد الموسيقى انطلق سنة  1982 بفرنسا، وذلك بهدف تعزيز حضور الموسيقى في الفضاء العام من خلال دعم الموسيقيين المحترفين والهواة على تقديم أعمالهم ليصبح هذا الحدث الصيفي مع مرور الوقت ظاهرة دولية حيث  يحتفل بها الآن في أزيد من 123 دولة.

كما يعد هذا الحدث دعوة لزيارة مدينة الجديدة الشهيرة بمآثرها العمرانية التاريخية التي تعود إلى القرن السادس عشر، أبرزها “المدينة البرتغالية” والميناء.

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