هدى سعد تهاجم برنامج كوك استوديو بنسخته المغربية

لم يعجب الفنانة المغربية “هدى سعد” عملية إسقاط صورتها من الفقرة الغنائية التي جمعتها بالمغنية “لطيفة رأفت”، خلال مشاركتهما ببرنامج “كوك استوديو” في نسخته المغربية، ونشرت على حسابها الشخصي بتطبيق “انستغرام” تعليقاً باللهجة المغربية عبرت من خلاله عن إحساسها المسبق بأن شيئا يدبر ضدها في هذا البرنامج لكن بالرغم من كل ذلك ستظل هدى سعد رغماً عن الجميع، وكتبت: “وغادي نبقى هدى سعد بغيتو ولا كرهتو، كنت حاسة غادي تسابوطيوني، ماقدرتوش تحيدو صوتي حيدتو صورتي، كوك استوديو مغرب تحياتي.”

قبل أن تعود للسخرية من مبرر العطب التقني الذي عرفته الحلقة، وهو الأمر الغير ممكن حسب تعبيرها، خاصة وأن العطب نال من حضورها فقط دون أن يمس الطرف الآخر، وعلقت: “شعور رائع انتابني بعد قراءتي لتعليقاتكم المليئة بالمحبة الصادقة والتشجيع.. السعادة تغمرني.. سأحاول أن أجيب على بعض التعليقات لاحقاً، كلامكم الجميل فرحني بزاف، قاليك آسيدي ويا لالة غلط تقني.. تقني كيجي تالعندي وكيغلط.. كيفيق كيملو خدمتو كيقرب ليا كيغيب.. عجيب..”

وكانت “هدى سعد” قد انتهت من تسجيل جديدها الفني الذي وصفته بالدمار الشامل، حيث سيرى النور قريباً، بعد فترة غيابها عن الساحة الفنية بسبب الزواج والحمل وفترة ما بعد الولادة، حيث كانت قد رزقت خلال شهر مايو من السنة الحالية بمولود ذكر اختارت له من الأسماء “فارس.”