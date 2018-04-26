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هدى سعد فخورة بشهادة أصالة وتصفها بــ “أفهم صوت”

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أبريل ٢٦ ,٢٠١٨

نشرت الفنانة أصالة مقطع فيديو للمغربية “هدى سعد” خلال مشاركتها في أحد البرامج المحلية، وكتبت الفنانة السورية على صفحتها “بموت على هالصوت”، لترد عليها “هدى” معبرة عن سعادتها بشهادة فنانة كبيرة من حجم “أصالة” حيث كتبت: “عشت وشفت أجمل، وأفهم صوت عربي يشيد بفني، دمتي عنوانا للرقي والمحبة.. الله يخليك ليا أصالة.”

وكانت الفنانة هدى سهد قد عادت إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من الغياب عقب زواجها وحملها، حيث طرحت أغنيتين الأولى منتصف مارس تحت عنوان “بسلامة”، والثانية في أبريل بعنوان “حبيبي كان معايا” وهي من كلمات  “شريف رضا”، ألحان “أحمد العتابي” وتوزيع “أسامة سامي.”

وينتظر أن تحيي “سعد” حفلا فنيا إلى جانب خريجة برنامج ذا فويس “نجاة رجوي”، في الــ 28 من الشهر الجاري، في تظاهرة للأزياء بمدينة طنجة (شمال المغرب).

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