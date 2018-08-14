هدية خاصة من سعد لمجرد للعاهل المغربي في ذكرى ميلاده

يضع الفنان “سعد لمجرد” آخر اللمسات على جديده الفني، المرتقب طرحه خلال أيام، وحسب مصادر خاصة، فإن النجم المغربي قرر طرح أغنية وطنية هدية منه للملك محمد السادس بمناسبة عيد ميلاده الــ 55، الذي يصادف الــ 21 من الشهر الجاري.

ذات المصدر كشف أن “لمجرد” سيطرح الأغنية خلال تواجده بالمغرب للاحتفال بعيد الأضحى، حيث نفى في حديثه أن تكون المحكمة الفرنسية قد رفضت طلب محامي الفنان المغربي بمنحه ترخيصا لمغادرة التراب الفرنسي، وكانت بعض المصادر الصحفية بالمغرب قد تناولت خبر عودة “لمجرد” لقضاء العيد وسط عائلته بعد أن أثبت “حسن نيته” في مناسبتين زار خلالهما المغرب ثم عاد في الوقت الذي حددته له المحكمة الفرنسية.

وفي سياق مختلف، يواصل “لمجرد” تربعه على عرش الفيديوهات الأكثر مشاهدة بالمغرب منذ طرح جديده “كازابلانكا” حيث تجاوزت الأغنية 34 مليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع اليوتيوب.