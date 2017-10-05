المغربي هشام التلمودي أول عازف عربي يشارك في مهرجان كيب تاون العالمي لموسيقى الجاز

أبدع الموسيقي وعازف الكمان المغربي “هشام التلمودي”، مؤخراً، في حفل افتتاح أحد أكبر الفنادق الكبرى لمدينة طنجة (شمال المغرب)، بعرضه القوي “أجي نوريك بلادي” بمصاحبة فرقته الموسيقية، التي أبهرت الحضور الذيي كان بينهم شخصيات من مجالات إدارة الأعمال والفن والإعلام والموضة بينهم الراقصة المغربية المثيرة للجدل “نور.”

وأبهر “التلمودي” الحضور بباقة من مقطوعاته التي مزج فيها بين الإيقاعات الموسيقية المغربية والعالمية، حيث أدى 7 معزوفات من ألبومه “أجي نوريك بلادي”، هي: “الصحبة”، “رمال”، “أكوال سوس”، “ميزان الواد”، “نسيم كازا”، “عيساوة”، و”الجبلية.”

المثير في رحلة العازف “التلمودي” هو ترعرعه وسط عائلة مراكشية عريقة، ارتبطت كثيراً بالأدب والكتابة والعلم، فكانت مفاجأة لهم خروج أول شاب من وسط العائلة لاحتراف الفن والموسيقى، عوضاً عن دراسته الأدب أو إصدار مؤلفات أدبية و علمية كباقي أفراد عائلته، فقد اختار دراسة الموسيقى حيث حصل على العديد من الشهادات في عزف الكمان العربي والكلاسيكي.

“هشام التلمودي” هو أول عربي يحظى بالمشاركة في مهرجان كيب تاون العالمي لموسيقى الجاز، حيث وقع عليه الاختيار لتميز عزفه وميله إلى المزج بين مختلف الثقافات العربية والإفريقية والآسيوية واللاتينية، قبل أن يتلقى دعوة للمشاركة مؤخراً في أيام قرطاج الموسيقية بتونس.

ومن المنتظر أن تعرض تجربة “هشام التلمودي” الموسيقية من خلال البرنامج العالمي تدكس Tedx في الــ 21 من الشهر الجاري بمدينة مراكش السياحية (وسط جنوب المغرب).