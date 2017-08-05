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هشام الحاج يعبر عن “سحرك مجنون” بالطريقة الهوليودية

بقلم ريما لمع

أغسطس ٥ ,٢٠١٧

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أطلق النجم اللبناني هشام الحاج عمله الجديد المنتظر من قبل محبّيه، وهو فيديو كليب أغنيته الناجحة “سحرك مجنون”، والذي أخرجه زياد خوري، وكتب كلمات هذه الأغنية طوني أبي كرم، ولحنها ووزعها موسيقياً بودي نعوم، وأنتج الكليب شركة “لايف ستايلز ستديوز”.

الكليب غني ومنوّع بأقسامه التصويرية والأماكن المميزة الّتي صوّر فيها في دولة أوكرانيا بقيادة زياد خوري الّذي أظهر هشام بشكل جديد ومختلف عن كليباته السابقة، شكلاً ومضموناً، وفي تقنيّة تصويرية مُلفتة ومؤثرات بصرية تجذب عين المشاهد، حيث جاءت القصة في قالب تصويري أشبه بالأفلام السينمائية الهوليوودية، فهو مشبّع بأحداث متفرقة تمَّ دمجها في بضع دقائق تضمنت مشاهد راقصة ومشوقة وفرحة، فخرجت الأغنية بمشهدية باهرة في عمل يستحق التقدير.

وقد وضعت الشركة المنتجة إمكانيات ضخمة وجهداً كبيراً لتأتي هذه النتيجة الرائعة.

لمشاهدة الفيديو كليب انقر على الرابط الآتي:
https://www.youtube.com/watch?v=tg5aCPzMVeM

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