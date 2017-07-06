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الفنان هشام الحاج سفيراً للنوايا الحسنة ليساعد اللاجئين

بقلم ريما لمع

يوليو ٦ ,٢٠١٧

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عيّنت الأمم المتحدة المنظمة العالمية لمساعدة اللاجئين “الصندوق الدولي للاجئين” النجم اللبناني هشام الحاج سفيراً للنوايا الحسنة.

وفي زيارة خاصة قامت بها ممثلة المنظمة د. هيام عيسى إلى مكاتب الحاج قدمت له درعاً تقديرياً للمناسبة.

وبدوره شكر هشام الحاج الدكتورة عيسى والمنظمة، وعبّر عن سعادته بثقة منظمة الصندوق الدولي للاجئين، معتبراً هذا المنصب وساماً على صدره.

مضيفاً بأنَّ هذا اللقب لن يكن مجرد منصب أو لقب يضاف إلى ألقابه السابقة، إنما هو مسؤولية كبيرة وسيعمل جاهداً لأن يكون فعّالاً من أجل الإنسان والوطن.

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