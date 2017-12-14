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هشام الحاج ضيف شرف في “نبضة قلب الموضة المحتشمة”

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ديسمبر ١٤ ,٢٠١٧

شارك النجم اللبناني هشام الحاج الأسبوع الماضي في أسبوع الموضة في دبي، الذي أقيم تحت شعار “نبضة قلب الموضة المحتشمة”، كضيف شرف.

قدم هشام الحاج مجموعة من أجمل أغانيه، وعبّر خلال الحفل عن سعادته الكبيرة لاختياره كنجم لبناني في هذا الحدث الكبير.

ويتحضّر الحاج للقاء محبيه ليلة رأس السنة في “بيبلوس بالاس” في مدينة جبيل، شمال لبنان، ليستقبل معهم العام الجديد .

كما يستعد هشام الحاج لإطلاق أغنية جديدة من إنتاج شركة ” لايف ستايلز ستديو”، بعد نجاح أغنيته الأخيرة “سحرك مجنون”، من المفترض أن تبصر النور مطلع العام 2018.

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