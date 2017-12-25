هشام سليم يتزوج نيللي كريم ويختار ال”اختفاء” معها

انضم رسمياً النجم المصري هشام سليم للمشاركة في بطولة مسلسل “اختفاء”، الذي تخوض فيه البطولة النجمة المتألقة نيللي كريم، حيث من المرتقب أن يجسد هشام شخصية زوج نيللي في هذا العمل الفني الدرامي، الذي سيعرض خلال رمضان 2018، ويشرع في تصويره خلال شهر يناير المقبل.

لأول مرة يقف فيها هشام سليم أمام نيللي كريم، حيث رشحته شركة الإنتاج ووافق على العرض، ولم يبق أمامه سوى التعاقد بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وعملية اختيار الممثلين جارية على اعتبار أن المنتج جمال العدل تعاقد كذلك مع الفنانة بسمة لمقاسمة نيللي وهشام سليم البطولة، وبعد انتهاء المؤلف أيمن مدحت من كتابة ما لا يقل عن 10 حلقات من هذا المسلسل، ينتظر أن ينه جميع حلقات المسلسل مع نهاية شهر يناير 2018، وبالموازاة مع ذلك يعكف مخرج “إختفاء” أحمد مدحت على عقد العديد من جلسات العمل مع بطلة المسلسل نيللي كريم والمنتج جمال العدل للاتفاق على كل كبيرة وصغيرة وتحديد الخطوط العريضة بشكل واضح.

وسوف يتم تصوير العديد من المشاهد في الحلقات الأولى من هذا المسلسل بروسيا حيث تدرس نيللي بإحدى الجامعات الروسية وتتحدث اللغة الروسية بشكل جيد، وتتقمص نيللي دور أستاذة جامعية تتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياتها رأساً على عقب، بفعل مطاردتها من طرف عدة أشخاص قبل دخولها مصر.

ومن الفنانين الذين وقع عليهم الاختيار ويجري التفاوض معهم للتعاقد، نذكر الفنان محمد ممدوح الشهير باسم “تايسون”، ويواصل المخرج أحمد مدحت مهمة اختيار باقي الممثلين.