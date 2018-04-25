هكذا استمتعت حنان ترك بالأكل الكويتي الشهي..ونفت عودتها إلى التمثيل

أبدت الفنانة حنان ترك استمتاعها كثيرا بالأكلات الكويتية الشهية، حيث تذوقت رفقة مجموعة من أصدقائها وجبة جمبري لذيذة، ولم تخف حبها الكبير للأكل، وعلى الصعيد الفني كانت الممثلة قد نفت بشكل قاطع عودتها إلى التمثيل، لكن يبدو أنها تحضر في الوقت الحالي من أجل تقديم دبلجة صوتية ستمثل استمرارا لها من حيث العطاء الفني.

تقاسمت الفنانة المصرية حنان ترك، مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع “إنستغرام”، مجموعة من الصور التقطتها خلال تواجدها داخل أحد المطاعم الكويتية الشهيرة.

ولم تتردد حنان ترك في نشر فيديو عن طريق القصة القصيرة، كشفت فيه أهم الأكلات الكويتية الشهيرة والشهية، ولم تخف مغتنمة الفرصة ولعها الكبير بالأكل، حيث كانت قد اختارت وجبة جمبري مع مجموعة من أصدقائها.

وجاءت زيارة الفنانة حنان إلى الكويت في إطار المشاركة في الملتقى العربي للإعلام في دورته الـ15، ووضعت حدا للشائعات التي أثيرت حول عودتها إلى التمثيل، بعد العروض التي تلقتها لتقمص عدة ادوار بزي الحجاب، لأنها خلال ندوة خاصة أدارها الإعلامي اللبناني نيشان، صرحت أنها اعتزلت التمثيل عام 2012، ولن تعود إليه مرة ثانية.

ولعل عودة الحديث عن إمكانية إلغاء حنان ترك لقرار الاعتزال، كونها نشرت منذ أيام قليلة صورة لها من داخل الأستوديو، وعلقت عليها قائلة: “قريبا”، وبعض التقارير الصحفية ذهبت إلى التأكيد أنها تستعد لتقديم دبلجة صوتية لشخصية “نونا”.

والجدير بالإشارة فإن الفنانة حنان ترك كانت قد أعلنت اعتزالها الفن بعد أخر مسلسلاتها التلفزيونية، الذي يحمل عنوان “أخت تريزا” رغم أنه حقق نجاحا كبيرا.