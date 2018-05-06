هكذا تحول الشاب خالد إلى “طبيب” ليحقق حلم شابة تونسية مريضة

في لفتة إنسانية تنبض بالتضامن والنبل والطيبة، قام ملك الراي الجزائري الشاب خالد بتحقيق حلم شابة تونسية مريضة، كانت تتمنى رؤيته لدى تأهبها للخضوع إلى عملية جراحية حساسة، ولم يتردد خالد فور إطلاعه على الموضوع في التحليق نحو تونس لزيارتها داخل المستشفى الجامعي” سهلول الكائن “بمدينة “سوسة ” الواقعة بالساحل التونسي، أي على بعد 140كلم جنوب العاصمة تونس.

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في تونس والجزائر، صورة لملك “الراي” الجزائري الشاب خالد، يرتدي فيها مئزر الأطباء الأبيض ويسير في رواق مستشفى متوجها إلى غرفة شابة تونسية مريضة لم يكشف عن اسمها أو عمرها، ولا حتى عن العملية الجراحية التي ستخضع إليها، حيث كانت تتمنى رؤية النجم خالد قبل إجرائها العملية التي وصفت بالمعقدة.

والتقت المريضة المعجبة بملك الراي الجزائري حيث لم تسرب أي صور عن هذا اللقاء، نزولا عند رغبة المريضة، وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بلفتة المطرب وطيبة قلبه، كون جمد جميع إلتزاماته وحلق نحو سوسة ليحقق أمنية شابة لا يعرفها، وكذا لتشجيعها على الصمود في تجاوز ظرفها الصحي الصعب.