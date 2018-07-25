هكذا تستقبل يومك كل صباح

إذا تساءلت يومًا كيف يمكنك أن تكون منتجا في المنزل أو كيف يمكن أن يكون لديك يومًا أكثر عملا وانجازا وإنتاجية ، فلا تبحث عن المزيد.

سنقدم لك اليوم عدة نصائح سهلة تساعدك على تحقيق أقصى استفادة من وقتك:

اولا: عليك بإنشاء روتين صباح الخير:

واحدة من أفضل الطرق لبدء يومك هي الاستيقاظ مبكرا وتناول وجبة فطور صحية. لدى المدراء التنفيذيين وغيرهم من الأشخاص الناجحين إجراءات روتينية مماثلة في الصباح، والتي تشمل ممارسة عمليات المسح السريع لصناديق الوارد الخاصة بهم ومسحها بسرعة للعثور على المهام الأكثر إلحاحًا. يمكنك أيضًا تجربة كتابة أول شيء في الصباح لتدفئة دماغك ( 750 كلمة سوف تساعد في ذلك). ولكن بغض النظر عن ما تختار القيام به، تذكر أن تخلق عادات جيدة في الصباح بحيث يمكنك الحصول على يوم أكثر إنتاجية.

ثانيا: تحديد الأولويات:

في بعض الأحيان لا يمكننا أن يكون لدينا يوم إنتاجي لأننا لا نعرف من أين نبدأ. عندما يكون الأمر كذلك، فإن الحل الأكثر بساطة هو سرد كل ما تحتاجه لإنجازه، ثم تحديد أولويات هذه المهام بناءً على الأهمية والإلحاح.

وخطة الأسبوع هي تطبيق ويب بسيط يساعدك على تحديد أولويات أسبوعك باستخدام شبكة إدارة الوقت Covey. إليك مثال على ذلك ، إذا حصلت على العناصر الأكثر إلحاحًا والأكثر أهمية أولاً ، فسيكون بمقدورك أن تكون أكثر إنتاجية مع الحفاظ على انخفاض مستويات التوتر.

ثالثا: إدارة وقتك بفعالية:

تحدث أحد مستشاري استراتيجيات التعلم مرة أنه لا يوجد شيء اسمه وقت فراغ ، فقط وقت غير منظم . كيف تعرف عندما يكون لديك وقت فراغ بالضبط؟ باستخدام تطبيق RescueTime ، يمكنك معرفة وقت فراغك ، ووقت إنتاجك ، ووقت تضييع الوقت.

باستخدام البيانات ومداومة العمل على رصد كل الخطوات، يمكنك تخطيط يومك بشكل أفضل والحفاظ على المسار الصحيح. علاوة على ذلك ، يمكنك زيادة جودة الوقت منخفض الكثافة. على سبيل المثال، قراءة الأخبار أثناء ممارسة أو الاستماع إلى ملاحظات الاجتماع أثناء الطهي. يمكن إقران العديد من المهام الدنيوية التي نقوم بإنجازها بشكل روتيني مع المهام الأخرى التي تؤدي إلى يوم أكثر إنتاجية بشكل عام.

رابعا: الاحتفال والتفكير:

بغض النظر عن كيفية تنفيذ يوم مثمر ، تأكد من تخصيص بعض الوقت للاحتفال بما أنجزته. من المهم أن تكافئ نفسك بحيث يمكنك مواصلة القيام بعمل رائع. بالإضافة إلى ذلك ، نظام المكافآت هو محفز لا يصدق.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك التفكير في يومك من أجل معرفة ما نجح وما لم يفعل. لا يؤدي التفكير إلى زيادة الإنتاجية في المستقبل فحسب ، بل يمنح أيضًا عقلك بعض الوقت للتخفيف من الضغط والتخلص من التوتر.