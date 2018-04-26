هكذا تستمد ميلانيا ترامب رشاقتها وسحرها من الخضروات والفواكه

اللافت أن ميلانيا ترامب السيدة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بجسم رشيق، وكلما تتقدم في السن لا تفقد سحر جاذبيتها بل تحافظ على جمالها وإطلالتها الأنيقة بشكل دائم، وقد تتساءلين ما سر ذلك..؟ ..لذا نخبرك بأنها لا تخفي النظام الغذائي الصحي الذي تحرص على إتباعه، ويساعدها على التخلص من الدهون وعدم كسب أي وزن زائد.

تقبل السيدة الأولى بأمريكا كثيرا على تناول الخضروات والفواكه، لذا يتشكل فطورها الخفيف والصحي من عصير أخضر تبدأ به يومها، وكانت ميلانيا قد شاركت عام 2013 في “إفطار لذيذ وصحي كل يوم” مع متابعيها عبر موقع “فايس بوك”، نزولا عند رغبة العديد من المعجبين الذين طلبوا منها ذلك، ولم تخف بأنها تعتمد على الفواكه والخضروات الطازجة وكذا العضوية في نظامها الغذائي الخاص بها، وتستعمل فيه كل من السبانخ والكرفس والجزر والعنب والتفاح، وبعد ذلك تخلط هذا المزيج مع اللبن الخالي من الدهون، وعصير التفاح وعصير البرتقال، وفي الأخير تسكب عليه زيت الزيتون وبذور الكتان، وإلى جانب مكملات أوميجا -3 وفيتامين “د” للتنويع من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ويمدها بالطاقة.

ويسمح هذا المزيج الغني بالخضروات والفواكه، الذي تتناول منه السيدة الأولى بأمريكا طيلة يومها، بحرق الدهون ويسمح بعدم كسبها لوزن زائد ،إلى جانب أنها تستمد منه الطاقة اللازمة، ولا يخفى أن ميلانيا كانت عارضة أزياء وتنحدر من أصول سلوفينية، علما أنها تحتفي اليوم 26أبريل بعيد ميلادها ال48.

ومن الأكلات التي تستهوي ميلانيا كذلك، نذكر تناولها للشوفان لأنه غني بالألياف، وتحاول أن تحافظ به على صحة قلبها.