وصفته دنيا بطمة بالحقود.. هل تعمد محمد عساف الإساءة لسعد لمجرد؟

سارعت الفنانة المغربية “دنيا بطمة” للدفاع عن مواطنها “سعد لمجرد” على خلفية تدوينة الفلسطيني “محمد عساف”، الذي نشر صورة له برفقة الشاب فضيل احتفالاً بتجاوز كليب أغنيتهما “راني” مليونيْ مشاهدة وكتب عساف: “أكثر من مليونين مشاهدة حقيقية لفيديو كليب راني…”، الشيء الذي وصفه متتبعون بالتشكيك في عدد مشاهدات فيديو كليب النجم المغربي الذي حصد أرقاماً قياسية بعد ساعات من طرحه.

تدوينة “عساف” دفعت “دنيا بطمة” لوصفه بالحقود الذي لا يستطيع الوصول إلى نجاح “لمجرد”، واصفة الأخير بالعالمي الذي يحقق نجاحاته بحب الناس وليس بــ “الواسطة” في إشارة إلى الدعم الذي يتلقاه “عساف” من جهة معينة، وكتبت “بطمة”: “ألف مبروك لأخي الفنان العالمي سعد لمجرد على الجديد الذي أصدره والذي نال استحسان جمهوره وكل محبيه وألف مبروك 5 ملايين مشاهدة حقيقية، حب الناس لا يباع ولا يشترى وهذا جوابك على كل حاقد مسيميم ماقادرش يوصل لعالميتك وطالع غبدفيع، أولاد البلاد خط أحمر.”

جمهور “لمجرد” بدوره وصف تدوينة “عساف” بالاستفزازية، وأنه شعر بالحقد من تجاوز فيديو كليب “Let Go”، لــ 5 ملايين مشاهدة في 24 ساعة، مقارنة بالأغنية الديو التي جمعته بالشاب فضيل حيث تجاوزها كليب “لمجرد” في ساعات، وتساءل جمهور الأخير ما معنى مشاهدات حقيقية إن لم يكن الأمر متعمداً ومقصوداً ضد فنانهم المفضل؟

وكان “محمد عساف” قد عبر في وقت سابق، عن حزنه عقب اعتقال “سعد لمجرد” على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية، وقال أنه فوجئ بالموضوع وتمنى ألا يكون صحيحاً، وقال: “أعرف سعد بأخلاقه العالية وأتمنى من قلبي أن يكون الموضوع مش صحيح.”