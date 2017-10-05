بعد ظهورها بالحجاب..هل تفكر ديانا حداد في الاعتزال ؟!

تابع مؤخراً جمهور الفنانة اللبنانية ديانا حداد إطلالتها بالحجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن متابعي النجمة اللبنانية قد تعودوا أن تظهر فنانتهم المحبوبة بالزي المحتشم، ولكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد على اعتبار أن هناك من آثار العديد من علامات الاستفهام حول انجذاب ديانا في كل مرة نحو الحجاب وظهورها عدة مرات تغطي شعرها وبفستان طويل..وهناك بعض التأويلات ذهبت إلى حد التخمين حول ما إن كانت النجمة اللبنانية تفكر في ارتداء الحجاب واعتزال الفن؟

لفت انتباه الجمهور المتابع للفنانة ديانا حداد، أنها ترتدي الحجاب ونشر صور لها بالزي المحتشم، وهذا على ما يبدو حرك العديد من المتابعين والمهتمين بالنجمة وآثار حفيظتهم، بل وجعل البعض يتساءل عن نية اعتزال ديانا حداد الفن من عدمها، خاصة أن إطلالتها الأخيرة خلال حفلها في مهرجان “تيميتار” بالمغرب جاءت بفستان محتشم.

وإلى جانب ذلك لاقت آخر صورة للنجمة اللبنانية ديانا حداد الكثير من الاهتمام عبر حسابها على تطبيق سناب شات، حيث كانت ترتدي الحجاب، وحققت هذه الصورة محل الفضول نسبة عالية من إعجاب جمهورها في الوطن العربي، وهناك من لم يفوت الفرصة وتساءل إن كانت تنوي اعتزال الفن وبالتالي الانضمام إلى قائمة الفنانات المعتزلات ،على غرار المطربة أمل حجازي التي فاجأت الوسط الفني على وجه الخصوص وجمهورها العريض على وجه العموم، حيث لم تكتف بالاعتزال والانسحاب من ممارسة نشاطها الفني، بل ارتدت الحجاب وحذفت صورها من مواقع التواصل الاجتماعي.