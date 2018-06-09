مفروض عليها ارتداء جوارب بشعة…هل ستفسد سيقان ميغان ماركل طلتها؟

بعد زواجها من الأمير هاري ودخولها القصر الملكي، صارت ميغان ماركل مجبرة على الإلتزام بقواعد وبرتوكولات القصر الملكي الصارمة، بما فيها ارتداء ما وصفه بعض خبراء الموضة جوارب نايلون بلون البيج في درجة حرارة لا تقل عن 22 مئوية، وأظافر مقلّمة بلون البشرة، إلى جانب القبعة العلامة التجارية الملكية، هذا ما عكسه أول ظهور لدوقة سايكس ميغان ميركل.

أثيرت مؤخرا مسألة أن ميغان ماركل التي لم تكن ترتدي الجوارب تماما مثل جميع فتيات كالفورنيا، غير أنه في أول ظهور لها بعد الزواج في شهر يونيو الجاري، ارتدت الجوارب “البيج” التي وصفها بعض خبراء الموضة بالبشعة، ولم يخفوا بأنها أثارت صدمتهم كونها أفسدت إطلالة زوجة الأمير هاري والقادمة الجديد للقصر الملكي البريطاني، والأمر لم يقتصر على ميغان لأنها القواعد الملكية، على خلفية أن الأميرة ديانا ارتدت بدورها بعض الجوارب البشعة، مثل تلك التي ظهرت بها في جلسة التصوير الفردية الشهيرة لها أمام تاج محل، وبعدها كانت كيت ميدلتون وحاليا حان دور ميغان.

وهناك من جمهور نجمة هوليوود السابقة وزوجة الامير هاري حاليا، من تساءل إن كانت الجوارب البشعة بالفعل مفروضة على ميغان..وهل ستدمر إطلالتها مستقبلا؟

وكان أحد الخبراء الملكيين في مجلة الأزياء الأميركية In Style ، قد نفى بعض ما روج، وأوضح بأن نساء العائلة الملكية لديهن كامل الحرية في اختيار لون الجوارب التي يفضلنها.