همام إبراهيم يلبي دعوة دار الأوبرا المصرية

الفنان العراقي همام إبراهيم سيتوجه في مطلع الشهر المقبل إلى القاهره تلبية لدعوة دار اللأوبرا المصرية.

حيث وجّهت دار الأوبرا المصرية دعوة إلى الفنان العراقي همام إبراهيم، ليقوم بإحياء حفل في العاشر من شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى، إلى جانب الفنان الشامل مروان خوري.

يُذكر أنّ همام بصدد التحضير لأكثر من عمل فني، لكنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيطلق الأغنيات الجديدة ضمن “سي دي”، أو سيتبع سياسة الأغنية المنفردة “سينغل”.

والفنان همام بصدد تصوير أكثر من كليب تتنوع أغانيه ما بين العراقي والخليجي والمصري واللبناني.

كما أنه وضع صوته على أوبريت مع مجموعة من نجوم الوطن العربي، سيبصر النور قريباً على كافة المحطات والإذاعات العربية.