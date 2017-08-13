نجم “أراب أيدول” همام إبراهيم يتألق في مهرجان الفحيص

وسط حضور جماهيري كبير، أحيا الفنان الفنان العراقي همام إبراهيم حفلاً فنياً ضمن مشاركته في مهرجان الفحيص للثقافة والفنون .

وقدّم صاحب الإحساس المرهف همام إبراهيم باقة منوعة من أجمل أغانيه وأغاني كبار نجوم بلاد الرافدين.

خلال الحفل قدم همام أغنية خاصة للأردن كعربون محبة وتقدير، كتب كلماتها الشاعر خليل روزه ووزعها حازم كرم ، إشراف أيمن سماوي و سمير المولى، وإنتاج شركة المولى برودكشن .

وفي ختام الحفل قدم الفنان همام إبراهيم الشكر لإدارة المهرجان على حسن التنظيم، كما رحّب بالجمهور الكبير في مهرجان الفحيص ، وتسلم درعاً تقديرياً من إدارة المهرجان .

يذكر أنَّ الفنان همام، ومنذ خروجه من برنامج أراب أيدول يحقق النجاح في مختلف الدول العربية التي يحيي فيها حفلاته الفنية، وهو يستعد لإطلاق ألبومه الجديد قريباً.