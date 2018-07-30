بالفيديو: همام إبراهيم يطرح أغنية “عاش المغرب”

طرح خريج برنامج أراب أيدول الفنان العراقي “همام إبراهيم” أول أغنية له مهداة للمغرب، وذلك تزامنا مع احتفالات المملكة بالذكرى الــ 19 لجلوس الملك محمد السادس على عرش الحكم.

الأغنية بعنوان “عاش المغرب” وهي من كلمات وألحان “أميرة زهير”، وتوزيع “حمزة الغازي”، قال عنها “همام” إنها “أبسط هدية يمكن أن يقدمها لبلده الثاني المغرب”، وكشف في تصريح صحفي قائلا: “من زمان كانت لدي رغبة كبيرة في تقديم عمل للمغرب ولأهله الطيبين، الذين عشت معهم وأحسست أني فرد منهم ولمست حجم كرمهم وأصالتهم، الأكيد أن حب الشعب العراقي والمغربي لبعضهما له تاريخ عريق وكبير، وكان لا بد أن أجسده اليوم من خلال هذه الأغنية التي أتمنى أن تصف مشاعري الصادقة تجاه هذا البلد الجميل.”

يذكر أن آخر عمل فني طرحه الفنان “همام إبراهيم” كان أغنية “إنساني” التي صاغ كلماتها “قصي عيسى”، وهي من ألحان “مصطفى إبراهيم”، وتوزيع “محب الراوي.”