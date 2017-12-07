همام ابراهيم يغني “شهر واحد”!

أطلق الفنان العراقي همام ابراهيم أغنيته الجديدة التي حملت اسم “شهر واحد “، من كلمات الشاعر حيدر الأسير وألحان الملحن همام حسن، وهي من إنتاج المولى بروداكشن، وإشراف سمير المولى و تصميم مهند الظفيري.

خضع همام لجلسة تصوير خاصة بالأغنية الجديدة، كما انتهى من وضع صوته على العديد من الأعمال بعدّة لهجات تنوعت ما بين المصري و الخليجي واللبناني، فضلاً عن قصيدة باللغة الفصحى.

وقد تعاون النجم همام أيضاً مع العديد من الأسماء مثل هيثم زياد، يوسف العماني، حيدر الأسير، همام حسن، محب الراوي، مهند الخضير وغيرهم .

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