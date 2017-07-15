هناء الإدريسي تكشف سر غيابها وعودتها للفن

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كشفت خريجة برنامج “ستار أكاديمي” المغربية “هناء الإدريسي” عن استعدادها لطرح “سينغل” يحمل عنوان “بالزربة”، وهي أغنية مغربية ستطرحها خلال الأيام المقبلة قبل أن تصورها على شكل فيديو كليب.

وقالت “هناء” في تصريح خصت به موقع “اليقظة” أن غيابها عن الساحة الفنية كان بسبب “عقد الاحتكار” الذي يُفرض على خريجي برنامج “ستار أكاديمي” من قبل شركة الإنتاج حيث كان لزاماً عليها احترام مدة 10 سنوات التي تربطها والشركة، دون أن يسمح لها بالتوقيع مع شركة أخرى أو المشاركة في أي نشاط فني دون إشراف وموافقة من الشركة، وتابعت: “بعد أن أنتجت لي الشركة عملين فنيين لم يتم تنفيذ أعمال أخرى، الشيء الذي جعلني أبتعد عن المجال الفني نهائياً إلى حين انتهاء مدة العقد وهو الأمر الذي لم يكن سهلاً”

فعقد الاحتكار وتوقف نشاطها الفني عاملان أكدت “هناء الإدريسي” أنها ساهمت في اتخاذها قراراً بعدم التوقيع مع أي شركة إنتاج أخرى، حيث ستشتغل بشكل حر وتشرف على تنفيذ وإنتاج أغانيها مستقبلاً دون قيود أو عراقيل.

“بالزربة” ستكون بداية جديدة في مسار “هناء” الفني، حيث ستطرح بعدها سلسلة من الأغاني من بينها أعمال جاهزة بانتظار الوقت المناسب لتقديمها للجمهور، الذي قالت عنه “هناء”: “إنه جمهور وفي ظل يسأل عن سر الغياب وأسبابه ولا زال متعطشا لأخباري.”