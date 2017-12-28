هناء الإدريسي تنهي عملها مع ”حرامي” وتحيي حفل رأس السنة بجورجيا

تستعد خريجة برنامج “ستار أكاديمي” في موسمه الثالث، المغربية “هناء الإدريسي” إلى تدشين عودتها عبر حفل ساهر ستحييه بمناسبة رأس السنة بمدينة “تبيليسي” عاصمة جورجيا، قبل أن تطرح جديدها الفني مطلع السنة المقبلة (2018).

وكانت “الإدريسي” قد أكدت في تصريحها لليقظة، أن غيابها عن الساحة الفنية كان بسبب عقد الاحتكار الذي يفرض على المشاركين في برنامج “ستار أكاديمي”، حيث كان لزاماً عليها الامتثال لبنود عقد إحدى الشركات الذي دام 10 سنوات، وهي المدة التي لم تنتج لها خلالها الشركة سوى عملين، الأمر الذي دفعها إلى دخول تجربة الإنتاج والتنفيذ بنفسها، تفادياً لأي عراقيل قد تحول دون مواصلة مشوارها الفني.

وينتظر أن تطرح “هناء الإدريسي”، أغنية “حرامي” على شكل فيديو كليب تم تصويره في لبنان تحت إشراف المخرجة اللبنانية ”نور طرباي”، التي اتفقت رؤيتها الفنية مع تصور خريجة ستار أكاديمي.

“حرامي” أغنية باللهجة العراقية تعاملت من خلالها “الإدريسي” مع ألمع الأسماء الفنية على الساحة العربية، حيث صاغ كلماتها “رامي العبودي” ولحنها “سيف عامر”، ومن توزيع “محب الراوي.”