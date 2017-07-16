بعد نجاحهما في حلاوة الدنيا….هند صبري: انتظروني في أعمال قوية مع ظافر العابدين

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قالت النجمة التونسية “هند صبري” أن مسلسل “حلاوة الدنيا” حمل رسالة نبيلة إلى المشاهد العربي، مفادها أنه “لا يمكن أن نعيش الحياة دون الإصابة بمرض ما أو وقوعنا في مشكلة ما أو مررونا بظرف ما”، مما يفرض ضرورة تقبل “الشخص” لكل المواقف والمشاكل ومواجهتها حين تتوفر لديه الرغبة والإرادة.

وكشفت “هند” خلال حلولها ضيفة على برنامج “هنا العاصمة” مع عدد من أبطال المسلسل، أنها كانت متخوفة من دورها ومن موضوع المسلسل الذي يتمحور حول داء السرطان، مضيفة أن من أقنعها في البداية هو المنتج “محمد مشيش”، إلى جانب طاقم العمل خاصة المؤلفة والمخرج والسيناريست، حيث صوروا لها المسلسل من جانبه الإيجابي وما يحمله من طاقة وجرعة إيجابية بات الفرد العربي بحاجة إليها.

وعن الانسجام الملحوظ في أدائها إلى جانب الممثل “ظافر العابدين”، اعتبرت “هند” أن نجاحهما يعود إلى عدة عوامل، حيث سبق لهما المشاركة في مسلسل تونسي منذ حوالي 8 سنوات، إضافة إلى علاقة الصداقة التي تربطهما، مضيفة أن أعمال قوية ستجمعهما مستقبلاً.