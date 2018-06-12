هند صبري تتعاقد على بطولة مسلسل جديد

غابت النجمة التونسية هند صبري عن السباق الدرامي الرمضاني الجاري، بسبب ارتباطاتها العائلية وانشغالها بأطفالها، لكنها ستعود بقوة خلال دراما رمضان 2019، حيث تعد من بين الممثلين الأوائل الذين تعاقدوا مؤخرا على خوض بطولة مسلسل درامي جديد، مازال لم يكشف بعد عن تفاصيل قصته.

وإن كانت الممثلة هند صبري حريصة جدا على انتقاء أحسن سيناريو وأقوى دور يقدم لها التنوع، يعد هذا السبب ضمن مجموعة من الأسباب التي جعلتها تتواجد في دراما رمضان 2018، وعلى خلفية تصريحتها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث كشفت أنها لم تعثر على سيناريوهات فنية تثير اهتمامها، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما اعترفت قائلة بأنه ليست لديها مشكلة لو جلست في المنزل لمدة عام كامل، بسبب عدم تلقيها لسناريو مناسب لها.

والجدير بالإشارة فإن هند صبري تقمصت في مسلسل “حلاوة الدنيا” الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا، دور مريضة مصابة بالسرطان، وشاركها بطولته كل من الممثل التونسي ظافر العابدين وأنوشكا و حنان مطاوع و هانى عادل، إلى جانب رجاء الجداوى و أحمد حاتم و عايدة رياض، بينما كتب السيناريو إنجى القاسم، ومن إخراج حسين المنباوى.

وأكدت هند صبري بعد ذلك أن مسلسل حلاوة الدنيا يكفيها العمر كله، نظرا لأهمية الدور الذي قامت به والنجاح الذي افتكه.

وتعاقدت الفنانة التونسية مؤخرا على خوض بطولة مسلسل جديد، حيث من المقرر عرضه فى السباق الدرامي الرمضاني 2019، ومن المنتظر الإعلان عن قصته ومخرجه وفريق عمله بعد العطلة الصيفية.