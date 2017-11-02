هند صبري تكرم بجائزة “ميديا أوورد” على أعمالها الفنية المشرفة

النجمة التونسية هند صبري ستنال تكريماً جديداً لها في 7 نوفمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، من المؤسسة الأمريكية الدولية للإعلام المعروفة بـ AAM ، والتكريم معروف عالمياً باسم جائزة “ميديا أوورد”.

نظراً لتاريخها السينمائي الحافل والمشرف وإنجازاتها الفنية وتمثيلها الصادق والحقيقي وتقديمها المتعة الفنية لجمهورها، وفي الوقت نفسه تعريفهم بقيم وقضايا اجتماعية هامة جداً، تسافر هند صبري إلى العاصمة الأمريكية لتتسلم الجائزة خلال حفل عشاء بمقر الأكاديمية، في قاعة Andrew W. Mellon Auditorium.

وكانت النجمة هند قد قدمت عبر مسيرتها الفنية سواء في مصر أو تونس عدداً من الأعمال الهامة التي تناولت قضايا عربية واجتماعية مثل “عرايس الطين” عام 2002 مع نوري بوزيد، و “صمت القصور” عام 1994 مع مفيدة تلاتلي، و”مواطن ومخبر وحرامي” عام 2001 مع داوود عبد السيد، و”جنينة الأسماك” عام 2008 مع المخرج يسري نصر الله في بانوراما برلين السينمائي الدولي .

وناقشت أيضاً قضايا صعبة نسبة للوطن العربي مثل الإيدز في فيلم “أسماء” عام 2011 مع المخرج عمرو سلامة، والعنوسة في مسلسلها “عايزة أتجوز” عام 2010 مع المخرج رامي إمام، والفساد السياسي في مسلسلها “فيرتيجو” عام 2012، وحول ما حدث بعد ثورة يناير في مسلسلها “إمبراطورية مين”، وقضية داعش في فيلمها التونسي الذي شاركت في إنتاجه “زهرة حلب” عام 2016 مع المخرج رضا الباهي.

وناقشت أزمة التوعية حول مرض السرطان في مسلسلها الأخير “حلاوة الدنياط عام 2017 مع المخرج حسين المنياوي. وكانت هند قد بدأت مشوارها الفني وهي بعمر 14 عاماً.

هذا بالاضافة لنشاطها الكبير مع برنامج الغذاء العالمي كسفيرة له.