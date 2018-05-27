هنيدي وغادة عبد الرازق ينفجران بسبب الفرعون صلاح

تغيرت لغة النجم “محمد هنيدي” بعد مرور 30 دقيقة من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي آلت نتيجتها لفريق ريال مدريد الإسباني بعد ثلاثية في مرمى ليفربول الإنجليزي حيث يحترف الفرعون المصري “محمد صلاح”.

فقد نشر “هنيدي” عبر حسابه على تويتر، تعليقا “خفيف الظل” قبل انطلاق المباراة كتب فيه:”ربنا معاك يا بني ويكرمك، ويجعلك في كل خطوة جون، وكل لمسة بلانتي، وطرد للي يلمسك أو يفكر يلمسك.”

قبل أن ينفجر غضبا عقب إصابة “صلاح” إثر احتكاك بينه وبين عميد الريال “سرخيو راموس”، حيث نشر سلسلة من التعليقات والصور، مرفقا ذلك بهاشتاغ “كلنا ليفربول، كلنا صلاح، وعلق “هنيدي” قائلا: “بعد كده جيبو فاندام يدربكو” كما كتب أيضا: “لما تكون خطة نادي بيقول على نفسه أفضل نادي في العالم إصابة نجم الفريق المنافس.. يبقى آخره نقول عليه غرزة بلطجية.”

كما نشر صورة تعكس نظرة نجم ريال مدريد “كريستيانو رونالدو” للاعب “محمد صلاح” قبل انطلاق المباراة معلقا:”واضحة من البداية.”

بدورها الفنانة “غادة عبد الرازق” عبرت عن غضبها عبر نشر لقطة من المباراة معلقة”حاجة تقررررف”، وصورة “رونالدو” و”صلاح” كتبت عليها بغضب: “ارتحت.”

أما المطربة “شيرين عبد الوهاب” فقد كتبت: “وجعت قلبي عليك يا صلاح بس إنت في امتحان صعب واختبار من ربنا، وزي ما جمعتنا كلنا في الفرحة، جمعتنا كمان في الدعاء ليك.. شد حيلك وربنا يحفظك”

في حين اكتفت الفنانة “أنغام” بنشر صورة “محمد صلاح” وهو يبكي عقب إصابته وكتبت “بإذن الله يقوم بالسلامة.. سلامتك ألف سلامة.”