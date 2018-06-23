هوايات الاغنياء أكييد غير !!

نعلم جميعا أن الهوايات تعطينا استراحة من يوم إلى يوم وتغير من روتين الحياة، فسواء كنت تستمتع بصياغة المشاريع أو أنشطة المغامرة، فإن إيجاد هواية ممتعة والاستمتاع بها ليس من الضروري عليك دفع تحويشة العمر ، ومثلنا مثل الناس العاديين، ينخرط الناس الأغنياء في أنشطة مرحة لإبعاد عقولهم عن العمل، ولكن بالنظر إلى تمويلهم ، فإنهم يختارون الأنشطة التي لا يستطيع الشخص العادي تحمل تكاليفها على أساس منتظم – أو على الإطلاق تابع القراءة وتعرف على بعض الهوايات الخاصة بالاثرياء وكم يتكلفون من أجل الحصول على المتعة:

رحلات اليخوت:

لا تحتاج إلى القيام برحلة بحرية مع أشخاص لا تعرفهم إذا كنت تستطيع الإبحار في يخت، وإذا كنت تعرف كيفية الإبحار والاستمتاع بالمياه والاجواء البحرية، قد يكون قضاء بعض الوقت على اليخت هو النهاية المثالية لأسبوع مرهق، ولكن لسوء الحظ فإن اليخوت هي هواية لا يمكن إلا للأغنياء تحملها، حيث يمكن أن يكلف يخت 1 مليون دولار أو ما يصل إلى شراء ، ويمكن استئجار واحد بمبلغ قد يصل إلى 5000 دولار في اليوم الواحد.

رياضة البولو:

إن البولو رياضة جماعية لعبت على ظهور الخيل ويفضلها أفراد العائلة المالكة، لذلك ليس من المستغرب أن تكون هواية باهظة الثمن، ويمكن أن يكلف أكثر من 7500 دولار في السنة لرسوم النادي، بالإضافة إلى ذلك، هناك تكلفة شراء حصان، والتي يمكن أن تبدأ بين 15000 دولار و 35000 دولار. ويمكن أن تكلف معدات مثل الخوذة والأحذية والسروج عدة مئات من الدولارات أو أكثر ، ويمكن أن يكلف ترويض وتغذية الحصان 1200 دولار أو أكثر شهريا.

سباق السيارات:

إذا كان لديك جانب مغامر وحب للسيارات، فإن قيادة السيارات عالية الأداء يمكن أن تقدم متعة قصوى أثناء القيادة بسرعات عالية حول مسار. ولكن لا تتحمس للغاية، فعلى سبيل المثال ، يمكن أن تكلف تجربة سباقات ناسكار ما يصل إلى 900 دولار لجلستين قيادة لمدة ثماني دقائق. وإذا كنت ترغب في شراء سيارة السباق الخاصة بك ، يمكن أن تتكلف 1 مليون دولار أو أكثر.

القفز بالمظلات:

إن جعل رياضة القفز بالمظلات هواية منتظمة يمكن أن يتطلب استثمارًا كبيرًا. وتتكلف معدات القفز بالمظلات ما بين 5000 و 9000 دولار للشراء ، والتي يمكن أن تشمل “المظلات الرئيسية والاحتياطية ومقياس الارتفاع والنظارات الواقية والخوذة”.

جمع التحف:

ليس عليك أن تكون غنيا لجمع التحف، وقد تكتشف بعض الاكتشافات الجيدة في مبيعات العقارات أو مبيعات المرآب. ولكن بالنسبة للأثرياء الذين يملكون الكثير من المال للتفاخر ، فإن جمع التحف يمكن أن يكون هواية باهظة الثمن. على سبيل المثال ، قد يدفع شخص ما يجمع السجاد اليدوي مبلغًا يصل إلى 257 ألف دولار لسجادة حرير فارسية عمرها 150 عامًا.

اقتناء اللوحات:

مجموعة الفن الراقية هي من بين أغلى الهوايات، فبعض الأعمال الفنية الأكثر تكلفة في العالم تشمل تحفة بابلو بيكاسو “Les Femmes d’Alger” التي بيعت بمبلغ 179 مليون دولار ، و “متى تتزوج؟” لبول غوغان ، الذي بيع بمبلغ 300 مليون دولار. قد لا يكون من المفاجئ أن يمتلك الأثرياء بعض من هذه الروائع التي تم رسمها متفردة على الإطلاق.

جمع السيارات القديمة:

يعد جمع السيارات هواية باهظة الثمن للأثرياء والاغنياء. فكل من جاي لينو وجيري سينفيلد معروفان بمجموعتيهما من السيارات باهظة الثمن، ولكن لإعطاء فكرة عما يمكن أن يدفعه شخص ما ، يمكن لسيارة مرسيدس فورمولا 1 لعام 1954 أن تكلف حوالي 29.6 مليون دولار.