“هوا أصفر”يجمع يوسف الخال بسلاف فواخرجي

مسلسل درامي سوري جديد يحمل عنوان “هوا أصفر”، يجمع بين سلاف فواخرجي، ويوسف الخال، وجوي خوري ، ومهدي فخر الدين.

وهذا الأخير يلعب في المسلسل دور “نبيل” الذي تربطه قرابة عائلية مع يوسف الخال وشقيقته في المسلسل الممثلة جوي خوري.

وسيقدّم فخر الدين ثنائية مميزة مع جوي خوري التي اشتهرت بثنائيتها مع الممثل طوني عيسى.

وقد نشر مهدي عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي صورةً تجمعه بجوي من كواليس المسلسل المنتظر، وبدا عليهما الإنسجام معاً.

مسلسل “هوا أصفر” من بطولة سلاف فواخرجي، يوسف الخال، وائل شرف، مهدي فخر الدين، جوي خوري ونخبة من ألمع النجوم السوريين واللبنانيين.

وهو من كتابة يامن الحجلي وإخراج أحمد إبراهيم أحمد. ومن المتوقّع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.