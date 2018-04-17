هوا هين تتحول إلى قرية سياحية في تايلاند

كانت هوا هين ذات يوم بوابة صيفية للأسرة الملكية التايلاندية التي قامت ببناء قصورها الصيفية في هذا المنتجع البحري الساحر المطل على خليج تايلاند والآن باتت درة تايلاند المكنونة مقراً للعديد من الفنادق والمنتجعات السياحية ومنها على سبيل المثال لا الحصر منتجع إنتركونتننتال هوا هين، أماري هوا هين، هوا هين ماريوت ريزورت آند سبا، فندق كيب نيدرا، رويال بافيليون هوا هين، أنانتارا هوا هين ريزورت، فندق إسكيب هوا هين، وورا بورا ريزورت آند سبا، هيلتون هوا هين ريزورت آند سبا، بوتاراكسا هوا هين، ألينتا هوا هين ريزورت آند سبا، حياة ريجنسي هوا هين وغيرها.

هوا هين هذه البلدة الشاطئية الجميلة ملاذ مفضل لسكان العاصمة التايلاندية بانكوك ولمن يحبون قضاء الأسرة لوقت لطيف ومريح بعيداً عن صخب الحفلات والتجمعات التي تجعل أماكن أخرى قريبة مفضلة لغيرهم.

هوا هين التي كانت في يوم من الأيام قرية صغيرة لصيد السمك تحولت إلى منتجع ملكي ساهمت صلاته الوثيقة بالأسرة الملكية التايلاندية في ضمان عدم الإفراط في تنمية هوا هين بما يضر بهدوء المكان وخصوصيته الشديدة أو فقدانه لذلك الهدوء وتلك الخصوصية.

ومن أشهر وأفضل الأشياء التي يمكن فعلها عند التواجد في هوا هين التايلاندية بغرض السياحة وقضاء العطلة والاستجمام زيارة سوق سيكادا، الذهاب للهو في منتزه الجبل الأسود المائي، زيارة سوق التمر هندي وأسواق الشوارع العادية، كذلك تناول الطعام أثناء القيام بجولة محلية في هوا هين، وزيارة قرية بان سيلابين للفنانين ومعارضها الفنية، زيارة المواقع المقدسة في هوا هين وكذلك متاحف التاريخ الطبيعي والمباني المعمارية، زيارة كهف داو ومناطق الطبيعة والحياة البرية وبالطبع الشواطىء والجبال هناك.