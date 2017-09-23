هوس سميرة سعيد بكل أنواع الرياضة آخرها ركوب الدرجات المائية

لا زالت الفنانة “سميرة سعيد” تقدم نصائحها المجانية بأهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الرشاقة والمظهر الجميل، وذلك من خلال صور تختارها بعناية أو فيديوهات توثق للحظات ممارستها لرياضات مختلفة تجمع ما بين رياضات تصنف بــ “العنيفة” كالملاكمة وأخرى تمارسها معظم النساء كالإيروبيك.

الديفا نشرت صورة لها مؤخراً، على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر داخل حمام السباحة وهي تمارس رياضة ركوب الدراجات المائية، وكتبت: “ركوب الدراجات المائية.. لياقة.. حمام السباحة.”

الصورة خلقت تفاعلاً من قبل معجبيها ومتابعيها، خاصة وأن الديفا سبق وأن نشرت مؤخراً فيديو خلال قيامها بتدريبات للملاكمة بهدف التخلص من الطاقة السلبية، قبل أن تعود إلى رياضة “أكوا إيروبيك” التي تتطلب تركيزاً خاصاً وحرفية عند ممارستها، لكنها من بين الرياضات المهمة للغاية، حيث تبدو – حسب خبراء – مفيدة لتقوية العضلات والمفاصل وتنشيط الدورة الدموية وممتازة من حيث فاعليتها في التخلص من الترهل العضلي.

يذكر أن “سميرة سعيد” سبق وأن ظهرت بصور أخرى وهي تمارس رياضة التنس، والإيروبيك، كما لا تكتفي بممارسة الرياضة فقط، بل أيضاً بمتابعة أنواع منها، حيث ظهرت في وقت سابق على قناة مغربية لحظة مساندتها للمنتخب المغربي لكرة القدم في منافسات كأس إفريقيا التي نظمت قبل 13 سنة بتونس، دون أن تخفي تشجيعها لفريق الفتح الرباطي بالمغرب، والزمالك بمصر وريال مدريد بإسبانيا.