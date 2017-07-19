بعمر ال53 …..هوليا افشار “السلطانة صفية” تتوج بالمركز الأول في بطولة للتنس

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أثبتت النجمة التركية هوليا افشار الشهيرة بـ”السلطانة صفية”، أنها بطلة حقيقية في رياضة التنس عقب تألقها في بطولة للتنس أقيمت في النادي الرياضي الذي تتردد عليه، وتفوقت الفنانة والرياضية على جميع منافساتها اللائي تختلف أعمارهن، بالرغم من أنها في سن ال53، ويعكس ذلك لياقتها البدنية العالية إلى جانب تمتعها بالكثير من الصحة والشباب.

جاء تألق “هوليا افشار” مفاجأة لجمهورها، كونها أثبتت بأنها بطلة حقيقية في رياضة التنس، وتمكنت خلال بطولة نظمت في هذه الرياضة بالتتويج باللقب والمركز الأول، وحرصت على نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها ترتدي الميداليات، ولم تخف سعادتها الكبيرة بهذا الفوز الثمين الذي حققته خارج إطار مهنتها الفنية.

كان آخر عمل فني، شاركت به هوليا مسلسل “السلطانة كوسيم”، ومن لا يعرف هذه النجمة التركية ، فإنها ملكة جمال الكون لعام 1982، وكانت يومها تبلغ من العمر 19ربيعاً فقط، وتعتبر الفنانة افشار ممثلة وسينمائية ومطربة تركية اشتهرت في وقتها كثيراً، وحصلت على العديد من الجوائز، ولديها ألبومات غنائية.