هيا الشعيبي تكشف سبب غيابها عن “مطبخ هيونة” الرمضاني وتعتذر لجمهورها

أكدت النجمة الكوميدية الكويتية هيا الشعيبي أن برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان “مطبخ هيونة”، لن يعرض كما كان مقررا خلال شهر رمضان الفضيل، وأرجعت الأسباب إلى أشخاص لم تكشف عن أسمائهم تعتقد أنهم تدخلوا لإبعادها ليحلوا مكانها، ولم تتردد في الاعتذار لجمهورها الذي كان ينتظر إطلالتها في هذا البرنامج الخاص.

بدت هيا الشعيبي جد مستاءة من كل ما تعرضت له، خاصة أنها لم تتمكن من تقديم برنامج رمضاني تحمست كثيرا لتطل من خلاله على جمهورها، حيث اعترفت قائلة: “..إذا ما نزلت ها سنة في البرنامج فسامحوني مو بيدي، الله يسامح اللي كان السبب… مع أني كنت فرحانة لكن في ناس تدفع عشان تكون مكان هيونه، حسبي الله ونِعم الوكيل فيهم..”.

وكتبت الفنانة الكويتية على حسابها الخاص عبر “سناب شات مؤكدة بأنه رغم كل الذي تعرضت له، لكنها تبقى متربعة على عرش الكوميديا في المسرح: “.. بس الحمد لله أنا ملكة في زماني وأنا الحين ما أمدح نفسي الناس تمدحني الحمد لله ملكة المسرح الكوميدي..”.

ولم تخف هيا الشعيبي بأنها لم تتأثر بسبب عدم تقديمها البرنامج حيث أوضحت قائلة: “..ملكة الكوميديا موانا اللي طلعته الحمد لله الناس وصحافة.. أنتوا الاثنين ما رح تهزون شعرة من شعري يالله هذه الميدان يا حميدان.. الله وكبر صبونصر ههههه مع الأسف الحكي لج وله وأنتو عارفين بعض بصفق..”.