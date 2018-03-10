هيفاء وهبي تصاب بلعنة كارما

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي للانطلاق في تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الرمضاني “لعنة كارما” يوم 16 مارس الجاري، بعد الانتهاء من تحضير الديكورات المخصصة للعمل على الطريق الصحراوي، لكن مستجدات التحضيرات الجارية، جعلت المخرج خيري بشارة يطلب من المنتج ممدوح شاهين تغيير في فريق المسلسل الذي وقع عليه الاختيار مبدئياً.

بلا شك بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المقبل الذي صار يفصلنا عنه أقل من ثلاثة أشهر، ويبدو أن هذه المدة ضيقة بالنسبة للأعمال الدرامية التي لم يشرع بعد في تصوير حلقاتها، ومن بين المسلسلات المصرية التي سوف تكون حاضرة في السباق الدرامي الرمضاني المقبل نذكر ” لعنة كارما”، الذي تشارك فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ويعد التعاون الثاني لها مع المنتج ممدوح شاهين بعد نجاح مسلسل “الحرباية”، وكان قد قاسمها فيه البطولة كل من محمود عبد المغنى ومنذر رياحنة بينما أخرجه مريم الأحمدي.

ويبدو أن فريق عمل “لعنة كارما” الذي حدد لانطلاق التصوير فيه يوم 16مارس، أمامه جلسات طويلة ومكثفة من التصوير خاصة بعد أن طلب المخرج خيرى بشارة من المنتج ممدوح شاهين تغيير فريق مسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، علماً أنه تم الانتهاء من تحضير الديكورات المخصصة للعمل على الطريق الصحراوي، وفي نفس الوقت مازال المخرج يعاين بشكل متواصل جميع الأماكن التي سوف يصور بها، وكذلك يفكر في إقامة وحدتي إخراج لتدارك أي تأخر وبالتالي للحاق بموسم دراما رمضان المقبل، ويعكف بالموازاة مع ذلك على ترشيح بعض أسماء النجوم للمشاركة.