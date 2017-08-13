هيلاري كلينتون تشغل الصحافة ومواقع التواصل بإطلالتها بالزي المغربي

تناولت العديد من الصحف ومجلات الموضة العالمية، بكثير من الاهتمام، إطلالة المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية “هيلاري كلينتون”، خلال حفل زفاف ابنة الملياردير الأمريكي من أصل مغربي “مارك لازر”، حيث ظهرت مرتدية كندورة مغربية” بلون سماوي ومطرزة بألوان هادئة تناسب أجواء الصيف.

واستحضر رواد الفيس بوك من المغاربة خاصة، علاقة “هيلاري كلينتون” بالقفطان المغربي أثناء زياراتها المتكررة إلى المغرب، حيث أهدتها الأسرة الملكية والكثير من الأصدقاء المغاربة العديد من القفاطين المغربية، كما حرصت ابنتها “شيلسي كلينتون” على ارتداء القفطان المغربي في حفل زفاف الملك محمد السادس، في حين ظهرت “هيلاري” في وقت سابق بالقفطان المغربي برفقة الراحل الحسن الثاني ورفقة ابنته البكر الأميرة للا مريم، وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها “هيلاري” بزي “الكندورة” الذي غالباً لا تفضل المرأة المغربية ارتداءه في مناسبات الزفاف.