وأخيرا وداعا للحرج بسبب بقع التعرق المزعجة على الملابس

إذا كنت واحدة من اللائي تعانين من بروز بقع التعرق على الملابس، نقول لك وداعا للحرج ولن تنزعحي مجددا من تلك البقع التي قد تمنعك من الخروج من المنزل، وما عليك سوى التعرف على مجموعة من النصائح المهمة والمفيدة لأنها تضع حدا نهائيا لبروز بقع العرق على الملابس.

حاولي في فصل الصيف حيث يشتد لفح الحرارة التقليص من شرب الكافيين، على اعتبار أن نسبة الكافيين العالية والتدخين يرفع من حدة إفراز الأندرينالين في الجسم، وهذا من شأنه أن يرفع الحرارة، وبالتالي إفراز التعرق بشكل كبير.

ينصح بشرب كميات كافية من المياه والسوائل، على اعتبار أنها مسؤولة عن تنظيم حرارة الجسم، وللعلم أن عملية شرب كميات كافية للجسم يعول عليها في تعديل الإفرازات.

استعملي بودرة الأطفال مباشرة بعد الاستحمام، أي بعد خطوة وضع مزيل التعرق، وينبغي أن تنتظري حتى يجف، وبعد ذلك استعيني بإسفنجة وثبتي عليها بودرة الأطفال واستعمليها على بشرة منطقة تحت الإبط، ولا تلبسي الثياب إلا بعد مرور نحو دقيقتين فقط، ولعل النتائج سوف تدهشك لأن البودرة تعمل على امتصاص التعرق والرائحة الناتجة، ويصعب أن تنتقل بعد ذلك إلى الملابس.

من الأفضل عدم التخلي عن استعمال مضادات التعرق التي تناسب بشرتك، والأحسن تلك التي لا تحتوي على الألومينيوم، لأنه يمنع البشرة من التنفس ويتسبب في ظهور الحساسية والاحمرار.