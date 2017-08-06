وئام الدحماني: أنا محجبة مقارنة بغادة عبد الرازق وميريام فارس وهيفاء وهبي

شارك

تتواجد الفنانة المغربية “وئام الدحماني” بالمغرب لزيارة أهلها، حيث استغلت المناسبة للتواصل مع الإعلام المغربي عبر سلسلة من اللقاءات روجت من خلالها لأعمالها الجديدة، وكشفت “المهندسة” التي دخلت عالم الإعلام والسينما صدفة أن فيلمها الجديد سيعرض مع بداية السنة الجديدة (2018)، بقاعات العرض العربية والهندية، وهو الفيلم الذي تلعب فيه دور ممثلة تدعى “ميكا” وتعيش تحت أضواء الشهرة والنجومية قبل أن تنتهي نهاية حزينة.

وأكدت الفنانة المثيرة للجدل أنها لم تقم بأي دور يحمل مشاهد الجرأة أو الإثارة، مضيفة أن أدوارها بالمسلسلات الخليجية دليل على أن أعمالها محترمة، لأنها تعرض خلال شهر رمضان وتتابعها الأسر الخليجية داخل بيوتها، كما أن لباسها لا علاقة له بالجرأة كما يروج لذلك البعض، بل هي محجبة أمام جرأة “غادة عبد الرازق” أو “مريام فارس” أو”هيفاء وهبي”، مضيفة أنها تعشق الموضة والأزياء وقد حاولت التغيير من أسلوب لباسها الذي كان محط انتقادات بالرغم من أنه “عادياً” حسب قولها، وأضافت “وئام” أنها قدمت استقالتها بسبب فرض شركة البترول التي كانت تعمل بها في أبو ظبي، عليها ارتداء العباية الخليجية مع تغطية الرأس، وهو الأمر الذي جعلها تشعر “بالاختناق” حسب تعبيرها، فقررت المغادرة حيث فتحت لها أبواب الإعلام والتمثيل.

ونفت “وئام” أن تكون مغرورة أو “شايفة حالها”، بل رأت أنها تحاول أحياناً رسم شخصية لها أو “بريستيج” حتى تحظى باحترام الآخرين، وأردفت: “أنا إنسانة عفوية وبسيطة ولا علاقة لي بالغرور، قد أظهر للبعض كذلك، لكن المقربين مني يعرفون شخصيتي جيداً.”

وعن تنكرها لجنسيتها الأصلية، أكدت “وئام الدحماني” أنها لم تُسأل يوماً في الخليج عن أصولها حتى ترد، وأنها لو سئلت يوماً فلن تخجل من جنسيتها المغربية التي تفتخر بها، كما تفتخر ببلدها الذي وصفتها بجنة الله على أرضه.