وئام الدحماني: إهانتي للخليجيات زلة لسان واعتذرت لهن حباً وليس ذلاً

تصريح صحفي لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، كلف الفنانة “وئام الدحماني” اعتذاراً للمرأة الخليجية، ثم عقد مؤتمر صحفي وضحت من خلاله ما جاء على لسانها من تعبير تم فهمه “غلط”، وأكدت “الدحماني” أنها تكلمت بعفوية خلال حوار مصور لها قالت فيه أن المرأة المغربية نظيفة جداً ومهتمة بأطفالها وبنظافتهم بشكل كبير، دون أن تقول أن المرأة المغربية أنظف من الخليجية.

وقالت “وئام”: “أنا أعتذر للخليجيات، وأقول لسانك حصانك فعلاً، فقد فوجئت بكم الانتقادات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في النهاية حتى لو كان دمي مغربياً فإن هواي إماراتي / خليجية ووالدتي تحمل جواز سفر إماراتي وأخواتي إماراتيات ومقيمة بالخليج وجمهوري خليجي وأول من دعمني هو الجمهور الخليجي، وبالتالي فالمنطق ألا أخطأ في حق جمهور ساندني، ولم أقصد ذلك، أنا ما جيت للمغرب للفتنة أو لخلق المشاكل مع الخليجيات، هو سوء فهم وزلة لسان، وأتمنى أن يتفهم الناس قصدي.”

وواصلت “الدحماني” حديثها خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدة أنه ليس عيباً الاعتذار: ولم يكون يوماً ذلاً، لذلك أكرر أنا اعتذرت حباً وليس ذلاً.”