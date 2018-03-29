وائل جسار “حب ومتحبش”

يبتعد النجم اللبناني وائل جسار كثيراً عن الرومانسية هذه المرة في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “حب وما تحبش”، التي أنهى عملية تصويرها في إحدى القصور الكائنة بمنطقة المنيل مع المخرج عصام نصار، واختار أن تكون باللهجة المصرية وينوي إطلاقها نهاية شهر مارس الجاري، وتتضمن أجندة نشاطه الفني سلسلة من الحفلات من أهمها حفل له مقرر بالسعودية وآخر بالقاهرة وقبرص وجولة بأوروبا.

ويتوقع أن تكون الأغنية الجديدة لجسار مفاجأة حقيقية لمعجبيه، على اعتبار أنه بخلاف أغانيه السابقة يفضل هذه المرة الابتعاد عن الطابع الرومانسي، علماً أنه كتب كلماتها هانى سارو و لحنها أحمد الزعيم ومن توزيع عادل عياش، في حين إدارة الأعمال يتولاها تامر عبد المنعم و يرتقب إطلاقها نهاية شهر مارس الجاري.

ويتضمن البرنامج الفني الذي يشرف عليه مدير أعماله تامر عبد المنعم ويتولى إلى جانب ذلك تنسيق حفلاته الغنائية عبر دول العالم، حفلاً كبيراً ب”قبرص” يوم 30 مارس الجاري لصالح الجالية العربية، ثم سيتواجد بالسعودية يوم 6 أبريل.

وسيكون أول مطرب لبناني يلتقي بجمهوره في المملكة العربية السعودية، ويذكر أن هذا الحفل سيشارك في إحيائه كذلك النجم التونسي الكبير صابر الرباعي، بينما يوم 7 إبريل يلتقي وائل جسار بمدينة العقبة الأردنية بجمهوره في حفل ينتظر أن يكون ضخماً. أما ختام جولته الفنية في الوطن العربي مقرر أن يكون حفلاً بالقاهرة، ليتجه بعد ذلك نحو أوروبا لإحياء العديد من الحفلات في كل من فرنسا والسويد وما إلى غير ذلك.