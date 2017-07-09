وائل جسار يرتاح في مصر ويأسر جمهورها في “طابا”

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أحيا ملك الإحساس النجم وائل جسار حفل ليالي الصيف في طابا هايتس ضمن حفلات الصيف التي تنظمها مجموعة أوراسكوم، نهار الجمعة الفائت، وقد كان حفلاً رائعاً حضره جمهور كبير.

قدمت الحفل الإعلامية نهاوند سري، وذلك بعد عرض فيديو كليب وائل جسار الأخير.

وائل الذي جاء مصر عبر ميناء طابا هايتس البحري، الذي يصل خليج العقبه بطابا، صعد إلى المسرح في تمام الساعة الحادية عشرة ليطرب الحضور بأغانيه العاطفية والطربية، منها “مشيت خلاص”، و”بعدك بتحبه”، و”نخبي ليه”، و”استقالة حبي” وهي أحدث أغانيه .

وجه الفنان تحية للحضور وقال أنَّ مصر هي بلد الأمن والأمان وستظل كذلك مهما حدث، وأنه يرتاح بالتواجد بها وعلى أرضها. ثمَّ غنّى لوديع الصافي “على رمش عيونها” وأغنية “زي الهوا” لعبد الحليم حافظ، فأسر الجمهور.

واختتم الحفل بأغنيه فيروز “نسم علينا الهوا “، واستمر الحفل على مدار ساعة ونصف تجاوب معه الجمهور بشكل كبير غناءاً ورقصاً.

يذكر أن الحفل كان من تنظيم هاني حسن.