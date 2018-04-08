وائل جسار وملحم زين في موازين للمرة الثالثة

يعود الفنان “وائل جسار” لملاقاة جمهوره في مهرجان موازين، من خلال مشاركته في النسخة الــ 17، وهو الحضور الثالث له حيث شارك في مناسبتين (دورة 2010 و2014).

الحفل الذي حدد له يوم الثلاثاء 26 يونيو، سيعرف مشاركة خريج برنامج المسابقات “آراب آيدول” الفنان الفلسطيني “أمير دندن”، لأول مرة في ليلة من ليالي مهرجان موازين إيقاعات العالم الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات سنويا بالعاصمة المغربية الرباط.

وحسب بلاغ لإدارة المهرجان (توصلت اليقظة بنسخة منه)، ستعرف الدورة الــ 17 مشاركة الفنان اللبناني “ملحم زين” الذي سيحيي حفله في ليلة الأحد 24 يونيو، وهي المشاركة الثالثة له بعد دورتي 2012 و 2015، وهو الحفل الذي يعرف مشاركة المغنية السورية “رويدا عطية.”

يذكر أن الدورة الــ 17 التي تنظم خلال الفترة ما بين الــ 22 إلى 30 يونيو 2018، ستعرف مشاركة ثلة من النجوم في مقدمتهم “ماجدة الرومي” و”كاظم الساهر”، بانتظار حسم مشاركة النجمة المغربية “سميرة سعيد.”