طالبه بالاعتزال لأنه يحبه…..وائل جسار يعتذر لجمهور جورج وسوف

واجه الفنان وائل جسار حملة من الانتقادات اللاذعة، بعد أن نصح المطرب السوري الكبير جورج وسوف باعتزال الفن خوفاً على صحته، بل واجه هجوماً حاداً من قبل جمهور جورج وسوف، مما اضطر وائل للظهور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وتوضيح ما قاله وكذلك للاعتذار.

لم يكن الفنان وائل جسار ينتظر أن يطرح عليه سؤال محرج، خلال استضافته بأحد البرامج الإذاعية، حيث طلب منه ذكر اسم الفنان الذي ينصحه بالتوقف عن الغناء، فوقع اختياره على النجم الكبير جورج وسوف، ولم يتردد في الإجابة بصدر رحب وبشكل تلقائي قائلاً: “أنصح جورج وسوف باعتزال الفن حرصاً على صحته وعلى تاريخه الفني المشرف العابق بالنجاحات الكبيرة”.

كما أضاف وائل مؤكداً بقناعة: “سلطان الطرب متعب صحياً كما يعلم الجميع، وبزعل لما شوفو عم يطلع على المسرح بطريقة كلنا منتأثر فيها”، وكانت هذه التصريحات كفيلة بتفجير غضب جمهور وسوف، وقيامهم بحملة هجوم عنيفة عليه.

وهو ما أجبر وائل إلى الخروج عن صمته و نشر مقطع فيديو على حسابه على موقع “انستجرام”، ليرد فيه على هذا الهجوم، مقدماً اعتذاره عن تصريحاته، وبالموازاة مع ذلك لم يخف أنه ما قاله نابع عن حب الوسوف: “..أنا من مدرسة سلطان الطرب جورج وسوف، وأعتز وأتشرف بأنني من مدرسته.. إذا تم فهم كلامي خطأ فأعتذر من كل قلبي.. كنت أقصد أنه صحياً.. أطال الله في عمره.. بات يبدو مرهقاً..”