هاجمه جمهور محمد حماقي…….. وائل جسار يَحّن إلى لجنة تحكيم “ذا فويس” السابقة

أشاد الفنان وائل جسار بلجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” السابقة، بالنظر إلى أنها كانت تضم نجوم مميزين في الوطن العربي، يتصدرهم كاظم الساهر صاحب الخبرة الطويلة، واعتبر بأنها كانت رائعة ومتكاملة، ورفض الحكم على الطبعة الرابعة التي ستعرف تغيير ثلاثة أعضاء من لجنة التحكيم، كون الوقت مازال مبكراً، ووافق وائل جسار المذيع الذي استضافه بأن محمد حماقي ليس من الأصوات الطربية لكنه استدرك قوله وذكر أن حماقي صاجب قاعدة جماهيرية كبيرة، إلى جانب تحقيقه لنجاحات متعددة.

أثار تصريح وائل جسار حول رأيه في الفنان محمد حماقي امتعاض جمهوره، حيث اعتبروا أن نجمهم لديه رصيد كبير وحقق ونجاحات كثيرة، ووصفوا صوته بالرائع وإحساسه بالمميز هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك من الجمهور من دافع عن وائل جسار كونه أثنى على مشوار حماقي الفني ولم يقصد أن ينقص من مكانته، وكان المطرب وائل جسار قد أبدى رأيه في لجنة التحكيم السابقة لبرنامج “ذا فويس” خلال استضافته على أمواج إذاعة موازييك التونسية، ولم يتردد في وصفها بالرائعة والمتكاملة، على اعتبار أن كاظم الساهر لديه خبرة طويلة في هذا المجال، إلى جانب قوة صابر الرباعي وإحساس الفنانة شيرين عبد الوهاب، لكنه استدرك حديثه بالقول أنه مازال الوقت مبكراً للحكم على اللجنة الجديدة التي تضم كل من الفنان محمد حماقي والفنانة أحلام والفنانة إليسا وبعد أن قاطعه المذيع لتأكيد معلومة:

“ولكنك أكثر ميلاً للجنة السابقة”، عند ذلك رد وائل بدبلوماسية مشيراً في سياق متصل أنه لا يمكن عدم التوقف عند تاريخ الفنانة أحلام الكبير وجماهيرية الفنانة إليسا وشعبية محمد حماقي، وبالموازاة مع ذلك أظهر وائل جسار حماساً كبيراً واستعداداً للمشاركة في برامج اكتشاف المواهب.