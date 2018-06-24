بعد أن شوق متابعيه..وائل كفوري “يتخذ القرار”..

طرح النجم اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة على موقع يوتوب تحمل عنوان “اتخذت القرار”، وكان ملك الرومانسية كما يلقبه البعض قد قام بتشويق متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل محبيه يترقبون بفارغ الصبر أن ترى الأغنية النور من أجل سماعها.

ويتزامن جديد الفنان اللبناني وائل كفوري مع بداية موسم الصيف الحالي، والمعروف عن الفنان أنه النجم الأكثر مشاركة في المهرجانات العربية وداخل لبنان على وجه الخصوص، علما أن أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “اتخذت القرار” كتب كلماتها ‎ منير بو عساف، وقام بتلحينها وتوزيعها ملحم أبو شديد.

ويقول مطلع أغنية وائل كفوري الجديدة التي اتخذ فيها على ما يبدو قرارا مهما تحمس متابعوه لمعرفته : “..صرت معوّد عَ الفِرقَه ما بترجّى حَدا يضَلّ ‎ولا بِحترِق عَ مَلقى ولا بتعذّب لمّا فِلّ.. ‎خَلص أخذت القرار يَعني هَيك وباختصار ‎يَلّي بَدّو يِبقى يِبقى ولّي بَدّو يفِلّ يفِلّ.

يذكر أن وائل كفوري بدأ أولى خطواته في عالم الفن سنة 1992، من خلال اشتراكه في برنامج استديو الفن، وتمكن بعد ذلك أن يصبح من أهم نجوم الوطن العربي، وجاء ذلك بعد نجاح أعماله الفنية وكليباته الغنائية ومهرجاناته، ويمكن القول أنه جد مطلوب ويقع عليه الاختيار ليتواجد في معظم المهرجانات العربية.