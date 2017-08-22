جمهور غفير كان في انتظاره…..وائل كفوري يصدح طرباً في افتتاح مهرجانات جزين السياحية

افتتح ملك الرومانسية وائل كفوري، مهرجانات جزين السياحية في حفل ضخم، ووسط جمهور غفير من المعجبين الذين جاءوا خصيصاً لسماعه ورؤيته على المسرح.

قبل اعتلاء النجم وائل كفوري المسرح، جرى عرض فيلم قصير عن جزين، سلّط الضوء على طبيعتها الساحرة بتصوير متقن من الجوّ والأرض، والمميزات التي تحظى بها هذه المنطقة الرائعة.

الأجواء الصاخبة سيطرت على حفل كفوري الغنائي، فكانت الصرخات والصيحات تعلو مهللّة مع كل أغنية من أغنيات كفوري سواء كانت قديمة أو جديدة، كما حاول قدر المستطاع الاستجابة إلى طلبات الجماهير، فنفذ رغباتهم مقدّماً أغنيات اشتاقوا إليها.

وعلى أنغام “تعلى وتتعمّر يا دار” دخل كفوري فكانت الحفاوة الكبيرة سيدة الموقف، خاطبهم قائلاً “أمس كنت في زحلة، واليوم في جزين، هذه عين وهذه عين” ليقارب بذلك بين بلدته الأم وبين جزين. لمس محبة الجمهور وسمع دقات قلوبهم، فنحّى المايكروفون جانباً وغنّى مباشرة لتعلو الصرخات في كل جنب من جنبات المدرجّات.

وبذلك اختتمت الليلة الأولى من مهرجانات جزين والجمهور يطالب كفوري بالمزيد من الأغنيات والمواويل اللبنانية ووعد بلقاء آخر.

يذكر أن “مهرجانات جزين السياحية” من تنظيم شركة DOBLE8PRODUCTION لصاحبها ميشال حايك، التي بذلت جهوداً واضحة لنقل المهرجان إلى مستوى عالمي من حيث ضخامة الديكورات والتنفيذ المتقن.